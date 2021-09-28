قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "طبطب" على الشعب وأنقذه، ويواصل العمل على إحداث تنمية كبيرة في مصر.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "الرئيس بيطبطب على الشعب، قبل 30 يونيو مكناش لاقيين كده.. كنا بنشوف دمار وتكفير وترويع".

وتابع: "كنا بنصرخ قبل 30 يونيو ونقول الحقونا، هيقتولنا.. ورقابنا كانت مطلوبة.. (الرئيس السيسي) وقف معانا، ودي كانت أول طبطبة".

وأشار إلى أنّ الرئيس انحاز لثورة الشعب والعمل على حمايته من الاحتلال الإخواني، لافتًا إلى أنّ بيان 3 يوليو كان "الطبطبة الثانية" على الشعب".

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تغيّر حياة 58 مليون مواطن أكبر طبطبة في التاريخ.