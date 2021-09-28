 محكمة باكستانية تقضي بإعدام امرأة مسلمة لإدانتها بالتجديف - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

محكمة باكستانية تقضي بإعدام امرأة مسلمة لإدانتها بالتجديف

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 12:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 12:41 م

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام امرأة مسلمة بسبب كتابات وصفت بـ"أنها مسيئة للنبي محمد"، بموجب قوانين التجديف في البلاد.

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة جزئية في مدينة لاهور بشرق البلاد: "ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمة سلمى تنوير، كتبت ووزعت كتابات مسيئة للنبي محمد".

وكان قد تم تسجيل قضية ضد المرأة في عام 2013 بناء على شكوى قدمها إمام محلي، بسبب زعمها أنها من الأنبياء.

وقال محامي الدفاع، ميان محمد رمضان، إن المرأة كانت "مختلة عقليا عندما حدث ما حدث"، وإنها ليست من كتب المنشورات.

ويذكر أنه من حق المرأة أن تطعن في الحكم أمام محكمة لاهور العليا.

ويعد التجديف موضوعا حساسا في باكستان، حيث إنه من الممكن أن يصير هؤلاء المتهمون به أهدافا لجماعات القصاص الأهلية الإسلامية. وفي بعض الحالات، تم قتلهم رميا بالرصاص، أو حرقهم أحياء، أو ضربوا بالهراوات حتى الموت.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك