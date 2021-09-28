لجنة الخبراء الحكومية توافق على إنهاء حالة الطوارئ في اليابان الخميس المقبل

وافقت لجنة الخبراء الحكومية المعنية بمتابعة الوضع الوبائي في اليابان على خطة الحكومة لإنهاء حالة الطوارئ والتدابير المتعلقة بها بعد غد الخميس، عندما تنتهى الفترة المحددة للعمل بهذه الإجراءات.

واطلع وزير الاقتصاد الياباني نيشيمورا ياسوتشي الخبراء اليوم الثلاثاء على خطة الحكومة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقال الوزير إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تراجعت في أنحاء البلاد، كما انخفض عدد الحالات الحرجة لأقل من نصف ما كانت عليه خلال فترات الذروة.

وأشار الوزير إلى أن معدلات إشغال أسرة المستشفيات تراجع لأقل من 50% في جميع المناطق، كما تحسن الضغط على النظام الصحي بصورة ملحوظة.

وتخضع طوكيو وأوساكا و17 مقاطعة أخرى تخضع لحالة الطوارئ في الوقت الحالي.

وأضاف نيشيمورا أنه في حال استئناف الأنشطة المختلفة، ستزداد حالات الإصابة، لذلك سوف يتم الإبقاء على الإجراءات الضرورية لمنع الزيادة في الإصابات.

وأوضح الوزير أنه بعد إلغاء الطوارئ، تعتزم الحكومة تخفيف خطوات مكافحة الفيروس على مراحل، مضيفا أنه يجب الإعداد لترتيبات من أجل مواجهة موجة تفش أخرى خلال فصل الشتاء، وتعزيز النظام الصحي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم، عقب الإعلان رسميا عن الخطة خلال اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الوبائيفي البلاد.