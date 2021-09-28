شوقي غريب: كنت مرشح لقيادة المنتخب الأول

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أكد شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أنه كان أحد المرشحين لخلافة حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد إقالة الجهاز الفني لحسام البدري، بعد التعادل مع الجابون بتصفيات كأس العالم.

وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «بالفعل كنت أحد المرشحين لقيادة منتخب مصر، لقد تم الحديث معي من بعيد عن ترشحي للتواجد على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول».

وأضاف: «لقد قمنا بكل ما في وسعنا في الفترة الثانية ونجحنا في الصعود لربع نهائي أولمبياد طوكيو».

وأنتقل شوقي غريب للحديث عن أزمة عبد الرحمن مجدي.. قائلا: «أزمته في الأولمبياد كانت المشكلة الوحيدة وسببها هو اختلاق ثقافات فقط».

وأتم: «يجب أن نعترف بأن عبدالرحمن مجدي أخطأ وهذا الخطأ كلفنا عدم إشراكه رغم جاهزيته».