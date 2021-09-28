أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً وباتاً –غير قابل للطعن– بإلزام وزارة الداخلية بالسماح للناشط والمدون أحمد حرقان بالسفر خارج البلاد.

وبموجب هذا الحكم ألغت الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 5 سبتمبر 2020 برفض الطعن المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلاً عن «حرقان» والذي كان قد أيد قرار منعه من السفر استناداً إلى ما ذكرته مصلحة الأمن العام في ردها على الدعوى من أن «حرقان» يمارس أنشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصلحة الدولة العليا ونظامها العام ومن شأنها إثارة الفتن في البلاد من خلال تواصله مع جهات أجنبية.

وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا في 2 نوفمبر لعام 2020، مستندًا إلى صدوره بناء على أقوال مرسلة من جهة الإدارة دون دليل أو سند، حيث إن الطاعن لم يصدر ضده أية أحكام جنائية ولم يتم تقديمه إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق بطلب من جهة الإدارة لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فإن «حرقان» يعرّف نفسه على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه "ناشط حقوقي مصري ملحد ومدون وكاتب"، مؤكدة أنه قبل صدور الحكم تم استيقافه 3 مرات من قبل سلطات مطار القاهرة، في ديسمبر 2016 ويونيو 2019 وأكتوبر 2019، مؤكدين صدور قرار بمنعه من السفر من أجهزة وزارة الداخلية، وبعدها أعلن «حرقان» عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تمكن في أكتوبر 2020 من عبور الحدود المصرية مشياً إلى السودان ثم ليبيا ثم تشاد وصولا إلى تونس، ومنها عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، التي وصلها في مايو 2021 وتقدم هناك بطلب اللجوء السياسي.