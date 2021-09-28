الصحة: تسجيل أبحاث للقاح سينوفاك لتطعيم الأطفال من عمر ستة أشهر

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إنّ الشركة المنتجة للقاح سينوفاك سجّلت أبحاثًا تتعلق بتطعيم الأطفال من عمر ستة أشهر فأكثر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الاثنين، أن الأمر لا يزال قيد البحث، موضحة أنه دائمًا ما يكون هناك خط فاصل بين البحث العلمي والتطبيق على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنّ الشركة بدأت تقديم أوراق بحثية عن فئة عمرية أكبر، تتراوح بين 12 إلى 18 سنة، لدى أكثر من جهة.

وفيما أوضحت مستشارة الوزيرة، أنّ هناك عددًا من الدول التي بدأت تفعيل هذه الخطوة، لكنّها أشارت إلى أنّ الأمر في مصر يبقى قيد الدراسة.

وأكّدت أن هناك 20 مليون مواطن في مصر، عرضة أكبر للإصابة بكورونا، وبالتالي فلهم الأولوية، ومن ثم العمل على الفئات العمرية الأصغر.