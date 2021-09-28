وزير الخارجية الصيني: نولي أهمية كبيرة للتعاون مع الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع الأمم المتحدة، وإنها كانت داعما قويا ومساهما في قضية الأمم المتحدة على مدى الخمسين عاما الماضية.

وأضاف "وانغ يي"، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر الفيديو كونفرنس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي مع وجود الأمم المتحدة في صميمه، ودعم الأمم المتحدة في القيام بدورها في الشؤون الدولية.

وأكد أن الصين تعارض بشدة أي أقوال وأفعال من شأنها خلق انقسامات وتدعو إلى الحرب الباردة، وستقدم مساهمات جديدة لقضية السلام والتنمية للبشرية.

وأضاف وانغ أن الجانب الأمريكي أشار مؤخرا إلى أنه لا يريد المواجهة أو الحرب الباردة، معربا عن أمله في عودة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح، مؤكدا أن المفتاح هو وضع الكلمات في أفعال ملموسة وإعادة سياستها تجاه الصين إلى مسار عقلاني وعملي.

من جهته أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدعم الصين القوي طويل الأمد للتعددية والموقف الأساسي للأمم المتحدة، موضحا أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل عن كثب مع الصين لدعم وممارسة التعددية، والدعوة إلى العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتصدي المشترك للتحديات العالمية، لا سيما تشجيع المجتمع الدولي على تقديم دعم ومساعدة أكبر للدول النامية في التعافي من جائحة كوفيد-19 ومعالجة تغير المناخ.