 جامعة سوهاج تدشن بريدا إلكترونيا لتسجيل الحاصلين من منتسبيها على لقاح كورونا - بوابة الشروق
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جامعة سوهاج تدشن بريدا إلكترونيا لتسجيل الحاصلين من منتسبيها على لقاح كورونا

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 2:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 2:17 م
دشنت جامعة سوهاج بريد إلكتروني مؤسسي بعنوان covid-registry@sohag.edu.eg
لكل منتسبيها، الذين تلقوا لقاح كورونا خارج الجامعة وفي وحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لرفع كارت التطعيم عليه لإثبات صحة حصولهم على جرعتي اللقاح.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة أصدر توجيهاته للبوابة الإلكترونية بالجامعة لإنشاء هذا البريد، ليقوم من خلاله الحاصلين على التطعيم خارج الجامعة بالتسجيل عليه، حتى تتمكن لجنة إدارة عملية التطعيم من التأكد من تلقيهم اللقاح.

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