كانافارو يرحل عن تدريب قوانجتشو الصيني

تنحى الإيطالي فابيو كانافارو اليوم الثلاثاء عن تدريب نادي قوانجتشو إيفرجراند الصيني في ظل الغموض الذي يعاني منه الفريق بشأن المستقبل.

وخاض المدافع الأسطورة لمنتخب إيطاليا ، ثاني ولاية تدريبية له مع قوانجتشو، حيث عاد إلى النادي في نوفمبر 2017، بعد عامين من رحيله وتولي البرازيلي لويز فيليبي سكولاري المهمة خلفا له.

وقاد كانافارو فريق قوانجتشو للقب دوري السوبر الصيني في 2019 لكن مستقبله مع الفريق أحاطت به الشكوك عقب إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني.

ووسط أنباء عن أن مجموعة "إيفرجراند" التابع لها النادي، أصبحت على حافة الإنهيار ، قرر قوانجتشو إنهاء التعاقد مع كانافارو مبكرا.

وذكر قوانجتشو في بيان اليوم الثلاثاء "بعد مفاوضات ودية ، قرر نادي قوانجتشو لكرة القدم إنهاء العقد مع السيد فابيو كانافارو".

وأضاف البيان "منذ نوفمبر 2017، عمل السيد كانافارو في منصب المدير الفني لفريق قوانجتشو ، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس السوبر الصيني في 2018، ولقب دوري السوبر الصيني في 2019 بجانب العديد من الإنجازات الأخرى".

وختم البيان "نود أن نقدم جزيل الشكر إلى السيد كانافارو على جهوده الرائعة وإسهاماته الإيجابية لنادي قوانجتشو ، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".