الفريق ربيع: نهتم بتطبيق المعايير البيئية الدولية لتظل القناة أسرع وأقصر طريق ملاحي

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير البيئية الدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية وتوصيات المنظمة البحرية الدولية، لتظل قناة السويس أسرع وأقصر طريق ملاحي يربط الشرق بالغرب.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة اليوم الثلاثاء، وفد جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية برئاسة الأستاذ خالد مبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.



ورحب رئيس الهيئة -حسب بيان- بالحضور من كتاب مصر المتخصصين بشئون البيئة والقضايا التنموية، مثمنًا جهودهم المثمرة في الارتقاء بالوعي المجتمعي، ودعم جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية مصر 2030.



واستعرض رئيس الهيئة استراتيجية الهيئة للتطوير والتحديث، والتي تشمل تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وتعزيز مكانتها كأهم ممر بحري في العالم، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بالأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل التوجه نحوالتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتطوير مرافق ومنافذ العبور بين سيناء والوادي لفتح آفاق جديدة للتنمية.



وشدد على أن قناة السويس نجحت بامتياز في الحفاظ على معدلات عبور السفن العابرة للقناة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال جائحة كورونا، بفضل السياسات المرنة التي انتهجتها الهيئة وتقديم حوافز تسويقية مناسبة للعملاء، فضلاً عن التعامل الكفء مع المتغيرات المختلفة التي تواجه صناعة النقل البحري، وهو ما حظى بإشادة العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.



شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، أعقبتها زيارة موقع أنفاق "تحيا مصر"، وأعرب الوفد عن اعتزازه وتقديره للمشروعات المهمة التي تشهدها القناة في الآونة الأخيرة والتي من شأنها فتح آفاقًا جديدة للتنمية.