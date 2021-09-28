أقارب ضحية ملاهي الإسكندرية: لازم حد يموت عشان الدنيا تتحرك؟

قالت نهلة، بنت عمة الطفلة ضحية ملاهي الإسكندرية، إن الطفلة طلبت منها الذهاب معها إلى منزلها لقضاء وقت مع أبنائها، لافتة إلى أنها قضت معها يومين ثم طلبت في اليوم الثالث الخروج والتوجه إلى تلك الملاهي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الطفلة طلبت التوجه إلى تلك الملاهي لتجربة لعبة معينة، منوهة إلى أنها اتجهت إلى لعبة «الإعصار»؛ بسبب الزحام على اللعبة الأولى.

وأشارت إلى أن الطفلة جلست على الكرسي في الوقت الذي كانت تتابع فيه أولادها الذين يلعبون بلعبة قريبة من المكان، منوهة إلى أنها سمعت ارتطام شيء بقوة على الأرض ثم نظرت إلى كرسي الطفلة في اللعبة فلم تجدها.

ولفتت إلى أنها توجهت إلى صاحب اللعبة وطلبت منه إيقافها لكنه زعم أنه لا يستطيع إيقاف اللعبة ثم حاولت أن تطلب من الطفلة أن تنبطح قدر الإمكان حتى لا تتعرض للأذى، مضيفة أن اللعبة ارتطمت برأسها نحو 3 مرات وهو ما أدى إلى وفاتها.

من جانبه أوضح مروان ناصر، ابن عمة الطفلة ضحية ملاهي الإسكندرية، أنه فوجئ باتصال من شقيقته تصرخ وتخبره ما حدث للطفلة، متابعًا أنه اصطحب خاله وشقيق الطفلة إلى المستشفى والتقى بالملاك الذين حاولوا تهدئتهم.

وتابع أن أحد ملاك الملاهي زعم أنه تواصل مع الفتاة وأخبرته أنها سليمة لكنها تعاني من وجع في القدم، مستطردًا أن إحدى السيدات الموجودات في المكان كانت طبيبة أو ممرضة وركزت مع ما حدث مع الطفلة وشهدت بأن نبض قلبها توقف قبل خروجها من الملاهي.

وذكر أن ملاك الملاهي ظلوا متواجدين في المستشفى على أمل أن تكون الطفلة على قيد الحياة، معقبًا: «لما عرفوا أنها توفت بدأت أعدادهم تقل، بدأوا يختفوا وعندما لاحظت الأمر صورت فيديو وأنا أحاول مطاردتهم، هذه الملاهي بدون ترخيص وموجودة منذ مدة.. لازم حد يموت عشان الدنيا تتحرك؟».

وطلبت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث حول حادث مصرع طفلة، 12 سنة، متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح وكسور مختلفة، إثر سقوطها من لعبة «الإعصار» بالملاهي الكائنة في منطقة الرأس السوداء، وذلك عقب دقائق من استقلالها، بعد أن قصدتها للتنزه رفقة أسرتها.

وأمرت النيابة، بضبط وإحضار المسؤول عن الملاهي، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسؤولي الحي؛ لسؤالهم عن ملف تراخيص الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات لتحديد وسائل الأمان، مع التصريح بدفن جثة الضحية، عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة.