قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن وضع كلية الصيدلة مجموعة من الضوابط والشروط من بينها حظر ارتداء الشورتات والبنطلونات الممزقة للطلاب ومرافقيهم داخل الحرم الجامعي أمر موجود منذ سنوات، لافتًا إلى أن كود الملابس داخل الجامعة مستقر.

وأضاف قنصوة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الطلاب على مدار العامين السابقين يراعون حرمة وجودهم في الجامعة، نافيًا اتخاذ إجراءات بحق حالات خالفت الكود.

وأشار إلى أن الجامعة مهتمة بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، قائلًا إنها تبذل جهودًا للانتهاء من تلقيح أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين ضد فيروس كورونا.

ولفت رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن تلقيح الطلاب ضد فيروس كورونا يقسم على مرحلتين أولها تلقيح الطلاب القدامى والثاني الطلاب الجدد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي الجامعة من تلقيح ما بين 25% إلى 30% بحلول الأسبوع المقبل.

وذكر أن وزارة التعليم العالي لم تتخذ قرارات إجبارية بشأن تلقيح الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس كورونا، ذاكرًا أن الشخص الذي لن يحصل على لقاح كورونا سيضطر لعمل تحليل بي سي آر كل أسبوع.

وأعلنت كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية، بدء استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بها من طلاب الشهادة الثانوية العام للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، بدءا من غداً الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، حيث تم تقسيمهم على 3 دفعات حيث يتم استقبال الطلاب بحسب أرقامهم في كشوف التنسيق من رقم 1 وحتى 130 ويوم الأربعاء من رقم 131 وحتى 260 وفى اليوم الثالث الخميس من رقم 261 وحتى 388.

ووضعت الكلية على موقعها الرسمي على «فيسبوك»، مجموعة من الضوابط والشروط من بينها حظر ارتداء الشورتات والبنطلونات الممزقة للطلاب ومرافقيهم داخل الحرم الجامعي عدم السماح بالتدخين داخل الحرم ومن يخالف يعرض نفسه للعقوبة وعدم استخدام المصاعد إلى للحالات المرضية وكبار السن، وحظر التواجد داخل المبنى بدون ارتداء الكمامات.