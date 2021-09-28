الشرطة الروسية تتوجه إلى مقر الحزب الشيوعي وسط مزاعم بحدوث وقائع تزوير

توجهت السلطات الروسية إلى مقر الحزب الشيوعي المعارض، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من قيام محامي الحزب برفع أول دعوى قضائية للطعن على نتائج التصويت عبر الإنترنت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.



وتوجهت السلطات إلى مكتب نائب رئيس البرلمان، إيفان ميلنيكوف، في موسكو، بحسب ما قاله أحد زملائه في الحزب الشيوعي لوكالة أنباء "إنترفاكس".



ومنعت السلطات اثنين من المحامين من أخذ دعاوى أخرى من مقر الحزب، وتقديمها للمحكمة.



وأوضح التقرير أنه قد تم استدعاء المحامين الاثنين إلى أحد مراكز الشرطة.



ويشتبه الشيوعيون - الذين احتلوا المرتبة الثانية بعد حزب "روسيا الموحدة" الحاكم الموالي للكرملين، في الانتخابات العامة التي أجريت قبل أكثر من أسبوع - في حدوث تلاعب بالأصوات التي أدلى بها ناخبو موسكو عبر الإنترنت، حيث يطالبون بإعلان إلغاء هذه الأصوات.



وبحسب الأرقام الرسمية ، فإن حزب روسيا الموحدة فاز في الانتخابات التي جرت خلال الفترة بين 17 و19 من سبتمبر، بنسبة 8ر49% من الأصوات، في حين حصل الحزب الشيوعي على نسبة 9ر18%.