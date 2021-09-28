كيف تعرف ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين (د) عن طريق لسانك؟

يعتبر فيتامين (د) هو واحد من العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا للبقاء بصحة جيدة، وهي مادة مغذية تذوب في الدهون ينتجها الجسم عندما يتعرض لأشعة الشمس، حيث تعد أشعة الشمس هي المصدر الأساسي للحصول على كمية كافية من هذه المغذيات لأنها موجودة في الطعام بكميات محدودة فقط.

يلعب فيتامين (د) العديد من الأدوار الحيوية في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويعاني عدد كبير من الناس في جميع أنحاء العالم من نقص في هذا الفيتامين، وعادة ما يتم تشخيص نقص فيتامين (د) من خلال فحص الدم، ولكن اكتشف الباحثون الآن طريقة أخرى سهلة تتبع الأرقام، وذلك عن طريق الفحص الذاتي للسان، وذلك كما نشر موقع "تايمز ناو نيوز".

الأعراض على اللسان

وفقًا لدراسة أجراها قسم الأمراض الجلدية روتشستر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، يجب فحص الأشخاص الذين يعانون من أعراض متلازمة الفم الحارق للتحقق من صيام جلوكوز الدم وفيتامين D، فيتامين ب 6، زنك، فيتامين ب 1، و TSH.

عادة ما يشعر المريض بالألم الحارق أو الإحساس بالحرارة على الشفاه أو اللسان، أو ينتشر بشكل أكبر في الفم، إلى جانب ذلك قد يعاني الشخص من تنميل وجفاف وطعم كريه في الفم، ويمكن أن يزداد الألم سوءًا عند تناول شيء ما.

ماذا يجب أن تفعل؟

ثبت أن انخفاض مستوى فيتامين د يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسيتوكينات الالتهابية والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية، لذا يجب ألا تأخذ هذه الأعراض باستخفاف، وعلى الرغم من أن متلازمة الفم الحارق مرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأخرى أيضًا، فقد تحتاج إلى زيارة طبيبك لتأكيد السبب الدقيق.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لنقص فيتامين د التعب وآلام العظام وتشنجات العضلات وتغيرات الحالة المزاجية.

كم من الوقت تحتاج للبقاء في الشمس للحصول على فيتامين (د)؟

مستوى المدخول الغذائي اليومي الموصى به (RDI) من فيتامين (د) هو 600 وحدة دولية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا ، و 800 وحدة دولية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ولكن يمكن لجسمك أن يصنع كمية كافية من فيتامين د عن طريق قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس يوميًا، حيث يختلف مقدار الوقت من موسم لآخر بسبب شدة ضوء الشمس، لذلك يمكن أن يكفي قضاء 10 إلى 20 دقيقة في الشمس في الربيع والصيف، ولكن في الشتاء يحتاج الشخص إلى قضاء ساعتين على الأقل للحصول على الكمية الموصى بها من فيتامين د.

مصادر أخرى لفيتامين (د)

ضوء الشمس هو بالفعل أفضل مصدر لفيتامين د ، ولكن إذا كنت ترغب في زيادة تناولك لهذه المغذيات، فيمكنك أيضًا تناول أطعمة مثل: السبانخ والكرنب والبامية وفول الصويا والفصوليا البيضاء والأسماك مثل السردين والسلمون.