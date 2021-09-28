 الكويت والهند تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 4:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

الكويت والهند تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 4:22 م

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، مع سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وأعرب السفير الهندي عن شكر وتقدير بلاده لدولة الكويت على ما قدمته من مساعدات عاجلة لبلاده، والتي أسهمت في تخفيف التداعيات الكبيرة جراء انتشار جائحة كورونا، وجهود وزارة الدفاع الكويتية في نقل هذه المساعدات عبر طائرات قوتها الجوية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك