الكويت والهند تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، مع سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وأعرب السفير الهندي عن شكر وتقدير بلاده لدولة الكويت على ما قدمته من مساعدات عاجلة لبلاده، والتي أسهمت في تخفيف التداعيات الكبيرة جراء انتشار جائحة كورونا، وجهود وزارة الدفاع الكويتية في نقل هذه المساعدات عبر طائرات قوتها الجوية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين.