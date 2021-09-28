الأقصر تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة أمطار وسيول الشتاء

قال اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إنه تم اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأمطار والسيول استعدادًا للتغيرات المناخية المتوقعة مع قرب دخول فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة لمتابعة ارتفاع مناسيب المياه ومتابعة الأحوال الجوية، والإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر.

وأكد سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الشركة أتمت استعداداتها بتجهيز المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، كما أنه تم تجهيز جميع المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، النافوري، الكباش، سيارات نقل المياه، عربات التدخل السريع، السيارات المدمجة على مستوى المحافظة، مع تفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على تلك المعدات والسيارات في حالة الطوارئ.

وأوضح سليمان، أنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، ومآخذ محطات المياه المرشحة؛ حيث رفعت درجة الاستعداد في جميع محطات رفع الصرف الصحي، وتم التأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، وتطهير البيارات الخاصة بها بالإضافة إلى تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة، بجانب استمرار أعمال تطهير جميع شنايش الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

وأضاف أن الاستعدادات شملت أيضًا رفع درجة كفاءة غرف عمليات الخط الساخن ووحدات الشفط وسيارات الكسح، وعمل نوبتجيات لسائقي سيارات الكسح والإمداد بالمياه على مدار 24 ساعة، والتأكد من مولدات القوة في جميع محطات المياه والصرف، ومتابعة أحوال الطقس من خلال المواقع المعتمدة للأرصاد، بجانب وجود تواصل دائم مع إدارة الأزمات بالمحافظة.

واستطرد رئيس الشركة بالأقصر، أنه تم توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفة والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلًا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن.

كما تم عمل تطهير وصيانة لجميع بالوعات الأمطار وإصلاح جميع التلفيات بها، بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

وتابع: "يجري الأن أعمال فحص لمولدات الديزل والتأكد من توافر المواد البترولية اللازمة لها ومديري إدارات الصرف الصحي ومياه الشرب يتابعون الصيانة والتشغيل للمحطات والمولدات والمحولات الكهربائية، كما تم استعراض أساليب التعامل السريع مع شكاوى المواطنين وفحص أجهزة اللاسلكي والاتصال بها".

في ذات السياق، أشار محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الري، التضامن الاجتماعي، الزراعة، والطب البيطري، للمرور على مخرات السيول في جميع المراكز والمدن، للتأكد من أعمال تطهيرها، وإزالة جميع المعوقات بها، بجانب تنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة.

وأضاف الشامي لـ"الشروق"، أنه في مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار، والرزيقات والمحاميد، وفي مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة، وحاجر الضبعية، وفي مركز الزينية ويضم مدينتي الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود، و5 بحيرات جديدة العام الماضي لحجز وتخزين المياه، وفي مدينة إسنا تم العمل على تطهير جميع المخرات في مناطق وقرى الشغب، الحلة، الدبابية، أبو سعيد، والهنادي.

كما تم الانتهاء من أعمال تبطين مخر سيل الكلابية، وفي مركز الطود تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكي والحسينات والعشر وبربخ ووادي عنان والندافين.

وأكمل أنه تم التأكيد على جميع رؤساء المدن باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمالات سقوط السيول والأمطار الغزيرة، وتوفير كل الاحتياطات اللازمة لمواجهتها، من معدات وعاملين عليها لمنع أي ضرر ناتج عنها قد يتسبب في حدوث أي أذى للمواطنين.