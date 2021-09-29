فايرز تطالب البرازيل بإدراج جرعة ثالثة معززة في نشرة عبوة اللقاح

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تطلب شركة فايزر تقييما بشأن سلامة وفعالية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح، حسبما قالت الوكالة البرازيلية الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة والمعروفة باسم "أنفيسا" في بيان.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن نشرة العبوة تنص حاليا على تلقي جرعتين، ويشمل الاقتراح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

وشارك متطوعون برازيليون في دراسة سريرية تم تقديمها لدعم الآراء التي تؤكد فعالية وسلامة إعطاء جرعة معززة.

وبحسب هيئة أنفيسا، فإن المهلة النهائية لتقييم الطلب تصل إلى 30 يوما، طالما ليست هناك حاجة لمزيد من التوضيح.