السفارة المصرية ببكين تنظم ندوة حول الرؤية الشاملة للرئيس السيسي في التأسيس للجمهورية الجديدة

نظمت السفارة المصرية في بكين ندوة في إطار جهود وزارة الخارجية للتعريف بالتجربة المصرية المتفردة في حماية قيم الدولة الوطنية والرؤية الشاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الدولة المصرية الحديثة والتأسيس للجمهورية الجديدة.



وذكرت الخارجية أن السفير د. محمد البدري استعرض، خلال الندوة، المراحل التاريخية المختلفة لتطور مفهوم الدولة الوطنية المدنية عبر التاريخ وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، ومواجهة الدولة للتحديات وظاهرة التطرف من خلال بناء الدولة المصرية الحديثة بمفهومها الواسع للمواطنة.



كما ركز السفير د. البدري على نشأة وتطور الدولة الوطنية المصرية منذ مطلع القرن الـ19 ووصولاً إلى المرحلة الحالية التى يقود فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي تيار التحديث والتطوير للدولة المصرية والتأسيس للجمهورية المصرية الجديدة.. وسلط الضوء على انعكاسات التجربة المصرية الحالية المتفردة على المنطقة.



واستهلت الندوة أعمالها بوقوف الحضور دقيقة حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي قام بدور محوري في المساهمة في الحفاظ على الدولة المصرية في ظرف دقيق وهو ما جعله أحد الرموز الوطنية الهامة.‬