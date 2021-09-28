 الشرطة الإسرائيلية توقف حافلات من أم الفحم وعكا في طريقها إلى الأقصى وتعتقل شابين - بوابة الشروق
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الشرطة الإسرائيلية توقف حافلات من أم الفحم وعكا في طريقها إلى الأقصى وتعتقل شابين

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:30 ص

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حافلات كانت في طريقها إلى المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر.

وقال ناشطون إن الشرطة الإسرائيلية تمنع المواطنين العرب من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، مشيرين إلى أن الشابين اللذين تم اعتقالهما هما محمد طاهر جبارين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكا.

وكان ناشطون من القدس وداخل الخط الأخضر، أطلقوا دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، ردًا على الاقتحامات المتزايدة للمستوطنين والانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة التي تعرض لها المسجد خلال الفترة الأخيرة بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وكان نحو 778 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، أمس الاثنين، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

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