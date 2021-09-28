 انتهاء جولة من المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك - بوابة الشروق
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انتهاء جولة من المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 8:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 8:13 ص

 أصدرت الحكومة الفنزويلية والمعارضة بيانا مشتركا يوم الاثنين، عقب محادثات في مكسيكو سيتي.

وذكر البيان الذي أصدرته السفارة النرويجية فى العاصمة المكسيكية أن الطرفين اجتمعا خلال الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر لتقريب مواقفهما في البحث عن حل للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

وواصل الوفدان العمل على تحديد آليات للتشاور مع الجهات السياسية والاجتماعية الفاعلة " بشكل شامل قدر الإمكان " ، وذلك وفقا لما جاء في البيان المشترك .

كما أدان الطرفان معا " أعمال كراهية الأجانب والعنف " ضد الفنزويليين التي وقعت مؤخرا في تشيلي ، والتي وصفاها بأنها " انتهاك خطير للغاية لحقوقهم ".

وكانت الحكومة والمعارضة الفنزويلية قد بدأتا محادثات جديدة في آب/ أغسطس الماضي بعد مواجهة استمرت سنوات .

وشاركت هولندا وروسيا في الاجتماعات التي توسطت فيها النرويج على جانبي المعارضة والحكومة على التوالي .

وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات حرة وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وتهدف الحكومة الاشتراكية إلى تخفيف العقوبات الدولية مما يعني أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة ليست على طاولة المفاوضات، إلا أنه يمكن ان يكون لها دور محوري في تلك العملية .


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