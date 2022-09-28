القضاء العراقي يرد طعنا بشأن استقالة نواب التيار الصدري

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أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وذكر تلفزيون "العراقية" الحكومي أن قرار المحكمة جاء "لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين".

وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال إن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد رد بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لاتزال دعاوى أخرى مقامة من أطراف ليس لهم علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع وسيتم النظر فيها".

وذكر أن "لكل دعوى ظروفها لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".