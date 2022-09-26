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حثت سفارة سلطنة عُمان في واشنطن، الطلبة العُمانيين في ولاية فلوريدا المتضررة بإعصار «إيان»، على متابعة التعاميم والتعليمات الصادرة بشأن ذلك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، مساء الأربعاء، طلبت السفارة من الطلاب التوجه إلى مناطق آمنة، متابعة في بيانها: «نطمئن الجميع أن أبناءنا الطلبة بخير، وستواصل السفارةُ متابعة تأثيرات إعصار إيان».

وأفرغ سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك أرفف متاجر البقالة وأغلقوا النوافذ وفروا إلى الملاجئ مع اقتراب الإعصار «إيان»، اليوم الأربعاء، إذ شهد الطرف الجنوبي للولاية الأميركية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.

وكان من المتوقع أن يجتاح «إيان»، الذي ضرب كوبا الثلاثاء وترك الجزيرة الواقعة في الكاريبي بأكملها بدون كهرباء، شاطئ جنوب خليج تامبا في فلوريدا في مكان ما بين ساراسوتا ونيبلس بقوة إعصار مميت من الفئة الرابعة اليوم الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو الأضرار التي خلفها إعصار «إيان»، والذي تسبب في قلب عدة طائرات صغيرة بمطار في جنوب فلوريدا.

وشهد مطار نورث بيري في بيمبروك باينز، مساء الثلاثاء، أضرارا كبيرة طالت عدة طائرات.

وفي تقرير لموقع «فوكس 35 أورلاندو»، ظهرت عدة طائرات مقلوبة، وقد تعرضت أجنحتها للالتواء.

وبحسب التقرير فقد تضررت أكثر من 15 طائرة بالمطار المذكور، دون أن تسجل إصابات.

ولم تقتصر الأضرار على الطائرات وحدها، ولكنها طالت أيضا منشآت وحظائر خاصة بالمطار.