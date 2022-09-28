أثار فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية بإيطاليا التي جرت الأحد الماضي، العديد من الأسئلة داخل هذا البلد الأوروبي، بينها مستقبل الجالية العربية فيه، التي يفوق عددها بحسب بعض البيانات 5 ملايين شخص، جراء العداء الذي يكنه هذا المعسكر السياسي للهجرة والمهاجرين.

فكيف استقبلت هذه الجالية هذا الفوز؟ وما مستقبلها في هذا البلد؟

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، علقت بنبرة قلقة على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي أدت إلى فوز تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا، قائلة: "إنها المرة الأولى منذ عقود التي يتغير فيها الوجه السياسي للبلاد بشكل كامل".

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية، حصول حزب "إخوة إيطاليا" بقيادة جورجيا ميلوني وشركائه حزب "لا ليجا" (الرابطة) الشعبوى اليمينى بقيادة ماتيو سالفينى وحزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكونى على 112 مقعدا من إجمالى 200 مقعد فى مجلس الشيوخ، و235 مقعدا من إجمالى 400 مقعد فى مجلس النواب.

وقال الإعلامي والناشط السياسي عبدالمولى البصراوي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا التغير يزرع "القلق والحذر" لدى الجالية العربية المقيمة في ثالث قوة اقتصادية في أوروبا حول مصيرها، لا سيما أن المعسكر اليميني المتشدد الفائز في هذه الانتخابات، لا يخفي عداءه للهجرة والمهاجرين.

وحزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) بزعامة ميلوني، هو تنظيم له جذور فاشية. وتقود ميلوني ائتلافا من 3 أحزاب: رابطة الشمال وحزب "فورتسا إيطاليا"، إضافة إلى حزبها. ويتوقع أن يفوز الائتلاف بغالبية مقاعد البرلمان، ويشكل حكومة هي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعود جذور حزب "إخوة إيطاليا" إلى حركة ما بعد الفاشية التي أسسها أنصار بينيتو موسوليني، وقد أشادت ميلوني نفسها بالدكتاتور في مرحلة شبابها. لكنها سعت إلى النأي بنفسها عن ماضيها مع تحول حزبها إلى قوة سياسية لها وزنها، فيما تظل أطروحاتها حول الهجرة والمهاجرين مصدر قلق الجالية العربية اليوم.

وحول نتائج هذه الانتخابات، قال النائب في البرلمان التونسي المعلق عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، إنها "كانت منتظرة، وإن كنا نأمل أن اليسار الإيطالي سيتحرك ويتجاوز خلافاته الداخلية حتى يدخل هذه الانتخابات بقوة أكثر، ويحصل على نتائج أفضل. لكن اليسار عموما يعاني في الوقت الحالي، والنتائج التي يجنيها في أكثر من بلد تؤكد تراجعه".

فيما قال الإعلامي والناشط السياسي المغربي عبدالمولى البصراوي، إن الأجانب المقيمين على التراب الإيطالي استقبلوا نتائج الانتخابات التشريعية بحيطة وحذر شديدين. لأن حزبي "إخوة إيطاليا" وهو حزب عنصري متطرف في طروحاته ومواقفه، و"رابطة الشمال" الذي كان ينادي بتقسيم إيطاليا إلى شطرين شمالي وجنوبي ثم حزب برلسكوني، لهما حساسية مفرطة اتجاه الأجانب عموما والجالية المسلمة خاصة.

وقال إن هذا الشعور بالحيطة والحذر مع فوز اليمين المتطرف بهذه الانتخابات له ما يبرره لكون هذه الجالية اصطدمت في عدة مناسبات مع هذا المعسكر السياسي في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصا في قضايا مرتبطة ببناء مراكز ثقافية، مساجد، وتدريس اللغة العربية إلى غير ذلك.

الباحث المغربي في مجال الهجرة عبدالله جبار، قال إن: "هناك شعور بالخوف ليس لدى الجالية العربية فقط، وإنما جميع الجاليات الأخرى، وإن كان المستهدف الأول هو الجالية المسلمة، على اعتبار أن ميلوني قد صرحت قبل سنوات أن إيطاليا إن كانت في حاجة إلى المهاجرين، يجب أن تعطى الأولوية لأمريكا اللاتينية وتحديدا لسكانها المتحدرين من أصول إيطالية".

واعتبر أن مشكلة ميلوني في إيطاليا "ليست مع الهجرة في حد ذاتها بل مع الانتماء الديني والعرقي، وهذا يحرك فيها تلك الجذور التاريخية التي ينتمي إليها حزبها وهو استمرار للحزب الفاشي لموسوليني. لذلك لا نستغرب عندما نقرأ في الصحف أن ميلوني هي ثاني رئيس حكومة بعد موسوليني يعتنق الأفكار الفاشية".

وعاد البصراوي وقال إنه يبدو أن "المهاجرين عموما في هذا البلد تنتظرهم (أياما صعبة)، فبدون شك أن اليمين المتطرف بمجرد ما يتولى السلطة سيقوم بتضييق الخناق على الجاليات، خصوصا على إجراءات الحصول على وثائق الإقامة، بناء المساجد، ومحاولة الحد من نشاط الجمعيات الأجنبية، وتقليص الدعم لهذه الجمعيات، وتغيير القوانين من أجل محاصرتها. وهي مواقف طالما عبر عنها حزبا (رابطة الشمال) و(إخوة إيطاليا)".

ويعتبر البصراوي أن "هذه الأحزاب حصدت أعدادا كبيرة من الأصوات لاستغلالها ورقة المهاجرين خصوصا غير الشرعيين، وما يترتب عن هذه الظاهرة في بعض الأحيان من جرائم. وهذا بدون شك أثر على العملية الانتخابية، لأن هناك إيطاليين يعتقدون أنهم مهددون بخطر اسمه المهاجرون. وهذه فكرة طبعا خاطئة عمل على ترسيخها اليمين المتطرف".

وحسب الكرباعي، من المنتظر أن يقوم اليمين المتطرف، بـ"تعقيد الحصول على أوراق الإقامة والجنسية أيضا، علما أن سالفيني صعّب ذلك أصلا عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة سابقة. كما أن مراكز الإيواء واللجوء من المرتقب أن يخفض عددها كما حدث كذلك عند تولي زعيم رابطة الشمال المسؤولية الحكومية".

كما سيؤدي وصول هذا المعسكر السياسي للسلطة إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين العابرين للبحر المتوسط هاربين من الحرب والفقر المدقع.

ويشير الكرباعي إلى تعهد قائدة "إخوة إيطاليا" بالدفع في اتجاه تنفيذ مشروعها لبناء ما أسمته "الحدود المتقدمة"، بـ"خلق مراكز توقيف للمهاجرين في شمال دول أفريقيا" بناء على تفاهمات مع حكوماتها، على أساس دراسة ملفات المهاجرين انطلاقا من هناك، وفق ما جاء في برنامجها.

وقال الكرباعي إنه أمام هذا الوضع "دورنا كسياسيين وفاعلين في المجتمع المدني الإيطالي العمل معا، والبقاء في تواصل مع أصدقائنا من الإيطاليين. لن نسكت عن أي تجاوز وأي قرارات ضدنا، كانت مبنية على العنصرية والتفرقة. سندق أبواب القضاء سواء محليا أو دوليا في حالة كنا هدفا لأي حيف".

وقال النائب التونسي: "وهي معارك، يلزم أن نخوضها اليد في اليد، حتى تؤكد هذه الجالية أنها مكون أساسي من المجتمع الإيطالي. واليوم، هناك منتخبون من أصول عربية في المجالس المنتخبة، ووصلت لأول مرة امرأة من هذه الشريحة إلى البرلمان وهي المغربية الأصل وداد البقالي".

ومن جهته، يرى البصراوي أنه "رغم أن الجالية المسلمة في إيطاليا تعتبر جالية كبيرة ومهمة، لكن ما ينقصها هو أنها لم تستطع بعد تشكيل قوة ضاغطة في المجتمع الإيطالي، ولها حضور باهت على المستوى المحلي والجهوي والوطني".