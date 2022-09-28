الإمارات تنتهي من الاتفاق على إرسال 6 شحنات غاز طبيعي مسال إضافية إلى ألمانيا

قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" انتهت من الاتفاق على إرسال ست شحنات غاز طبيعي مسال إضافية إلى ألمانيا خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشحنات الجديدة ستضاف إلى شحنات تم الاتفاق عليها سابقا، وسيتم تسليمها اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر المقبل في محطة الاستقبال العائمة التابعة لشركة آر.دبليو.إي الألمانية بمدينة برونسبوتل بالقرب من هامبورج.

وتسعى ألمانيا إلى ضمان مصادر جديدة للغاز الطبيعي بعد تأمين الحكومة 6 محطات عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في الحد من الاعتماد على الغاز الروسي وتقليل حدة أزمة الطاقة غير المسبوقة.

وستساهم الصفقة الأخيرة في تأمين الإمدادات لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعاني من أجل توفير بديل للغاز الروسي الذي كان يمثل الجزء الأكبر من إمدادات الغاز في ألمانيا حتى مطلع العام الحالي.

وبحث المستشار الألماني أولاف شولتس خلال جولته العربية في مطلع الأسبوع الحالي وشملت الإمارات العربية والسعودية وقطر ملف استيراد الغاز الطبيعي من دول المنطقة.