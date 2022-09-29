برلمان جنوب إفريقيا يرفض اقتراحا بالتحقيق في فضيحة سرقة مزرعة رامافوزا

رفض برلمان جنوب أفريقيا اقتراحا تقدمت به المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن ما إذا كان يتعين محاسبة الرئيس سيريل رامافوزا على مازعم بإخفاء عملية سطو في مزرعته.

وهزم حزب المؤتمر الوطني الآفريقي الحاكم بدعم من بعض الأحزاب الأصغر الاقتراح الذي تقدم به حزبا "التحالف الديمقراطي" و"المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية"،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا تؤثر النتيجة على لجنة مستقلة من ثلاثة أعضاء عينها رئيس البرلمان نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا في وقت سابق الشهر الجاري سوف توصي بما إذا كانت تعتزم الشروع في عملية لتوجيه اتهام بالتقصير لرامافوزا بسبب هذه المزاعم، من عدمه.

ونقلت بلومبرج في وقت سابق عن بيان "التحالف الديمقراطي قوله أنه وحزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" وخمس مجموعات أخرى يرغبون في أن يكشف ديوان المظالم المعني بقضايا الكسب غير المشروع، والمعروف باسم الحامي العام، علنا عن الإجابات التي تلقاها من رامافوزا على أسئلة حول الحادث.

ولم يتم الكشف عن أقوال الرئيس علنا، مع استمرار التحقيق في حادث السرقة في المزرعة، المعروفة باسم فالا فالا.

وحدثت عملية السرقة في مزرعة رامافوزا الواقعة في اقليم ليمبوبو في شهر فبراير عام 2020، وكشف عنها في شهر يونيو الرئيس السابق لوكالة أمن الدولة ارثر فرازرالذي وجه اتهامات للرئيس بإخفاء الجريمة حسبما زُعم.

وزعم فراز أنه تم سرقة 4ملايين دولار.