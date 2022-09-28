 الأمن العراقي يفرق المتظاهرين على جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع - بوابة الشروق
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الأمن العراقي يفرق المتظاهرين على جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع


نشر في: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 7:41 م
استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة على الخط الأول في جسر الجمهورية وسط بغداد، بعد تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني أن "القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الخط الأول لجسر الجمهورية".

وكانت القناة نقلت عن المصدر أن القوات الأمنية انسحبت من الخط الأول لجسر الجمهورية، بعد تمكن المتظاهرين من "إسقاط الصبات وفتح الطريق".

وأشار موقع القناة إلى أن "القوات الأمنية لجأت إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين"

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