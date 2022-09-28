لبنان يعدل سعر صرف الدولار من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة

أعلنت وزارة المالية اللبنانية في بيان مساء اليوم الأربعاء، وقف العمل بسعر صرف الدولار الأمريكي على أساس 1507 ليرات واعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة كإجراء تصحيحي، بعدما أقر مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022 على سعر صرف الدولار الواحد مقابل 15 ألف ليرة.

وقالت الوزارة في بيانها "كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15000 ليرة مقابل كل دولار أمريكي".

ولفت البيان إلى أنه "بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ليرة مقابل كل دولار، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة؛ تقليصا للعجز وتأمينا للاستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأمريكي على أساس 1507 ليرات إجراءً تصحيحياً لابدّ منه".

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيطبق" اعتبارا من أول نوفمبر 2022".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس اليوم الأربعاء 38600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي للدولار 1507 ليرات لبنانية.