أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، السعر النهائي للطرح العام الأولي لأسهم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه وبلغ 50ر82 يورو للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للشركة إلى 75 مليار يورو (73 مليار دولار)، حيث تحاول فولكس فاجن إثبات أن بورشه الشهيرة قادرة على تجاوز حالة التراجع التي تشهدها سوق الأسهم المالية خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الإشراف واللجنة التنفيذية لمجموعة فولكس فاجن قررا خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بيع أسهم بورشه بالحد الأقصى لنطاق الطرح، وكان بين 76.50 و82.50 يورو للسهم الواحد. وسيبدأ غدا تداول سهم بورشه في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

وبهذا السعر تصل حصيلة الطرح العام الأولي إلى 9.4 مليار يورو (9.1 مليار دولار)، ليصبح أكبر طرح عام أولي في أوروبا منذ طرح أسهم شركة تجارة المعادن جلينكور التي جمعت حوالي 10 مليارات دولار خلال الطرح العام الأولي في لندن عام 2011.

وتلقت مجموعة فولكس فاجن طلبات اكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه بقيمة 9.4 مليار يورو (9.4 مليار دولار) خلال ساعات من بدء تلقي طلبات الشراء يوم الثلاثاء الماضي