زاخاروفا: واشنطن تسعى إلى تدمير التعاون القائم في مجال الطاقة بأوروبا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تحاول تدمير التعاون القائم في مجال الطاقة في أوروبا منذ سنوات، مُشيرة إلى أن واشنطن فعلت كل ما بوسعها من أجل تحقيق ذلك.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها على مدار سنوات عديدة من أجل تراجع إمدادات الطاقة الروسية إلى دول أوروبية أخرى.

وأضافت أن الأمريكيين فعلوا كل ما هو ممكن ومستحيل في سبيل القضاء على التفاعل والتعاون في مجال الطاقة في القارة الأوروبية من أجل خلق ميزة تنافسية لأنفسهم والبدء في نقل مواردهم الخاصة إلى أوروبا، الأمر الذي تعهدوا به منذ فترة طويلة.

كما أوضحت: "أعتقد أن الهدف الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن هو تمزيق أوروبا بشكل عام، وتقسيمها وجعل الجميع داخل القارة الأوروبية ضد بعضهم البعض، "من أجل العودة بدول القارة الأوروبية إلى الأوقات التي لم تكن فيها قادرة على الاتفاق مع بعضها وحل مشاكلها".