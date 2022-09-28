الشرطة تزيل مخيما عشوائيا للاجئين في ضواحي باريس

أخلت الشرطة الفرنسية مجددا مخيم لاجئين عشوائيا في ضواحي باريس.



وأعلنت شرطة العاصمة اليوم الأربعاء أنه تم نقل 354 رجلا كانوا يقيمون في المخيم قرب قناة مائية منذ شهور إلى مناطق في باريس الكبرى وما بعدها.



وأوضحت الشرطة أنه سيتم الاعتناء بإجراءات الإقامة والوضع الصحي والاجتماعي لهؤلاء الأشخاص.



وتم إزالة المخيم الذي تفشى فيه مرض الجرب.



ووفقا للشرطة، فإن هذه عملية الإخلاء رقم 15 لمخيم خلال العام الجاري، وقد تم نقل أكثر من 4000 لاجئ إلى مساكن دائمة.



ويوجد في باريس وضواحيها مخيمات لاجئين تزيلها السلطات بانتظام. وفي رد فعل على ذلك، تقام مخيمات أخرى، حيث يقيم المهاجرون في خيام في ظروف تتسم بالخطورة.



وأزالت الشرطة يوم الجمعة الماضي مخيما في قصر الباستيل التاريخي بالمدينة.