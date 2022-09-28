ألمانيا عن تسريبات خطي الغاز: لا يمكن أن يكون هناك سبب طبيعي لهذه الحادثة

علقت الحكومة الألمانية على الأضرار الخطيرة التي لحقت بخطي الغاز في بحر البلطيق، قائلة إن لديها شواهد تفيد بأن من غير الممكن أن يكون هناك سبب طبيعي لهذه الحادثة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سبب ذلك هو وقوع هجوم، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء، إنه لا يستطيع أن يتحدث عن شيء كهذا في الوقت الراهن.

وأضاف هيبشترايت أنه عندما يتم خروج الغاز، سيصبح من الممكن فحص الضرر على نحو أدق مشيرا إلى عدم وجود خطر مباشر على البيئة لكنه قال إن الغاز ضار بالمناخ.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أنها ستكيف إجراءات تأمين البنية التحتية في ألمانيا بشكل دائم تبعا للوضع القائم كما أعلنت أنها ستكيف هذه الإجراءات أيضاوفقا لمعطيات الوضع في ظل الأحداث الراهنة.

وقالت الوزارة إنها تفترض دائما وجود "تهديد من الناحية النظرية" للبنية التحتية الحيوية وليس فقط بعد هذه الحادثة الحالية.