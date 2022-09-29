جمعية تونسية تطلق أول منصة رقمية لمكافحة الإيدز

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أعلنت جمعية تونسية، اليوم الأربعاء، عن البدء بتشغيل منصة رقمية تعنى بمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (ايدز) وإرشاد المرضى الحاملين لهذا الفيروس.

وتعد منصة "سلامة"، الأولى في مجال مكافحة الايدز بتونس ووقع تأسيسها بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وتهدف المنصة في نسختها التجريبية إلى الإرشاد والتوعية والتوجيه حول الفيروس وحقوق الإنسان في هذا المجال، وضمان وصول المثليين وممتهني الجنس ومتعاطي المخدرات بالحقن والمساجين إلى الخدمات الصحية.

كما تحيلهم على خدمات الدعم الاجتماعي والقانوني والنفسي وخدمات الفحص والمتابعة الطبيـة.

وقالت مديرة الجمعيــة أرزاق خنيتــش إن "منصة سلامة تأمل استيعاب 10 آلاف مشترك وتوفير الخدمات والإرشاد لـ100 شخص في آن واحد تحت إشراف خبراء".

وتابعت خنيتــش أن الهدف "تعزيز حقوق كل الفئات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وحماية الفئات الهشة مـن العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي والتمييز وتقريب الخدمات للفئات في المناطـق التي لا تشملها التغطية الصحية".

ووفق بيانات رسمية لعام 2021 نقلتها الجمعية، فإن تونس بها 5400 مصاب بالايدز من بينهم 2400 من الإناث و2800 من الذكور و200 طفل أقل من 15 عاما.