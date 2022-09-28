هيئة الأركان الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا غير محدد نوعه نحو بحر الشرق اليوم الأربعاء، مما يفاقم التوترات في ظل المناورات البحرية العسكرية الحالية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتى تشارك فيها حاملة طائرات أمريكية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت نبأ الإطلاق دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ويأتي إطلاق الصاروخ قبل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لسول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في زيارة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف لإبراز قوة التحالف بين الدولتين.