الرئيس العراقي يدعو إلى توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب مصلحة الوطن.

وشدد في بيان صحفي على ضرورة تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المُنتظرة، والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم الحر.

وكان 7 من القوات الأمنية قد أصيبوا بجروح بينهم ضباط في قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدفت محيط البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية فيما أصيب 133 من القوات الأمنية والمتظاهرين على خلفية خروج أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مظاهرات في ساحة التحرير للتنديد بعقد جلسة للبرلمان العراقي.

وحسب شهود عيان فإن مجاميع كبيرة من المتظاهرين لا زالوا ينتشرون في ساحة التحرير وسط بغداد في ظل انتشار كبير للقوات الأمنية.