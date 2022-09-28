إيان يتحول إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة مع اقترابه من فلوريدا

اشتدت قوة الإعصار "إيان"، وأصبح عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة، بينما يندفع باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية، مهددا بضرب "ساحل الخليج" برياح عاصفة وفيضانات مدمرة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة لإعصار تبلغ 140 ميلا (220 كيلومترا) في الساعة، ما يجعله إعصارا قويا وفق مقياس "سفير سمبسون" للأعاصير المكون من خمس درجات.

وكان الإعصار على مسافة 75 ميلا من مدينة نيبلز بولاية فلوريدا عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، في طريقه إلى الوصول للشاطئ في وقت متأخر اليوم.

وتؤثر العاصفة على فلوريدا مع تغير المناخ الذي أدى إلى قسوة الطقس في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار "إيان" في أضرار تقدر بأكثر من 45 مليار دولار، مما يجعله واحدا من أكثر العواصف تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وحتى وقت متأخر أمس، ألغيت أكثر من ألفي رحلة طيران من فلوريدا وإليها. وحثت السلطات ما يزيد عن مليوني شخص في جنوب الولاية على ترك منازلهم.