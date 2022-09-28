بعثة الأمم المتحدة في العراق: القصف الإيراني لكردستان عمل طائش له عواقب وخيمة

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن القصف العسكري الإيراني لمناطق في إقليم كردستان عمل "طائش له عواقب وخيمة".

وقالت البعثة، في بيان صحفي اليوم، إن "العراق بما في ذلك إقليم كردستان يرفض فكرة أنه يمكن معاملته على أنه الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهكه الجيران بشكل روتيني ومن دون عقاب".

وذكرت أن "دبلوماسية الصواريخ عمل طائش لها عواقب وخيمة، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور".

وكانت مناطق متفرقة في محافظتي السليمانية وأربيل في إقليم كردستان العراق تعرضت لقصف عنيف أوقع سبعة قتلى و24 جريحا في حصيلة أولية.