إمبراطورة إيران السابقة تطالب الغرب بمساعدة المحتجين في بلادها

دعت فرح بهلوي، آخر إمبراطورة لإيران، والمنفية خارج البلاد، دول الغرب إلى تقديم الدعم للمحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع في بلدها الأم.

وقالت الإمبراطورة، 83 عاما، لقناة "أي 24 نيوز" التي تتخذ من باريس مقرا لها: "الغرب يمكن أن يساعدهم من خلال سرد كل الفظائع التي تحدث في إيران في ظل هذا النظام".

وتابعت أرملة آخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، الذي أطيح به خلال الثورة الإيرانية عام 1979، إن النساء الإيرانيات يناضلن منذ عقود من أجل حريتهن ومكانتهن في المجتمع.

لكن فرح بهلوي قالت إن الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة كانت المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الحركة الكبيرة في إيران وفي جميع المدن الإيرانية.

وأضافت لـ"أي 24 نيوز": لدي رسالة خاصة إلى النساء: أنا فخورة بهن وبنساء وطني وأخواتي وأولادي وبناتي، ورغم القمع، فإنهن يقاتلن ولديهن الشجاعة للوقوف ضد هذا النظام.

وهزت الاحتجاجات، التي أطلق شرارتها وفاة شابة في حجز الشرطة، إيران لمدة 11 يوما.

وكانت شرطة الأخلاق في إيران قد ألقت القبض على مهسا أميني،22 عاما من الأقلية الكردية في إيران، لخرقها قواعد الزي الإسلامي الصارمة، وتوفيت في 16 سبتمبر الجاري لأسباب غير معروفة.