مسؤولون أمريكيون يعلنون فرض عقوبات جديدة على روسيا قريبا



قال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأعضاء مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تعتزم وحلفاؤها فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في الوقت الذي اعتبر فيه النواب أن العقوبات المفروضة حتى الآن لم تفلح في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال السفير جيمس أوبرايان، الذي يرأس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "ستكون هناك حزم (عقوبات) إضافية".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوبرايان قوله: "نعمل على فرض عقوبات إضافية. قال زملاؤنا الأوروبيون إن العقوبات ستتواصل".



وأوضح أن الولايات المتحدة ستستهدف قطاعات تشمل التمويل والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والطاقة، وكذلك التكنولوجيا التي تستخدم للأغراض العسكرية والتجارية.