العراق: 7 إصابات في قصف المنطقة الخضراء جميعهم من أفراد القوات الأمنية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين نتيجة القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء.

وبينت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»: أنه «لاحقاً لخبر القصف على المنطقة الخضراء ببغداد والذي حصل في الساعة 15:30 من اليوم الأربعاء، حيث ارتفع عدد المصابين جراء هذا القصف من القوات الأمنية إلى 7 جراحهم متفاوتة».

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان سابق اليوم الأربعاء، إصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة، نتيجة القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء بثلاث قذائف.

وذكرت الخلية في البيان الأول الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه «في الساعة 15:30 تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بثلاث قذائف».

وأضافت أن «الأولى سقطت أمام مبنى مجلس النواب العراقي، والأخرى قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس».

وتابعت أن «ذلك أدى إلى إصابة ضابط و٣ من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات واحد المباني».