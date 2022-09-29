 بلجيكا: وفاة شخص في مداهمة شرطية استهدفت متطرفين يمينيين - بوابة الشروق
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بلجيكا: وفاة شخص في مداهمة شرطية استهدفت متطرفين يمينيين


نشر في: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 11:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 11:42 م
توفى شخص خلال عملية تفتيش استهدفت متطرفين يمينيين مشتبه بهم في مدينة أنتويرب البلجيكية صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام إريك فان دويسي "تم تنفيذ عمليات تفتيش اليوم الأربعاء، بصورة رئيسية في مدينة انتويرب، ضمن تحقيق بشأن حيازة أسلحة بصورة غير قانونية".

وقال مكتب الادعاء العام إنه وقع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومالك المنزل الذي تم تفتيشه خلال العملية. وتوفي احد المقيمين في الحادث .

وأضاف فان دويسي أن المداهمات كانت تستهدف مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم على صلة بحركات يمينية متطرفة عنيفة، ولكن التحقيقات مازالت جارية.

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