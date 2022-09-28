 مجلس النواب العراقي يصوت على تجديد الثقة لـ محمد الحلبوسي - بوابة الشروق
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مجلس النواب العراقي يصوت على تجديد الثقة لـ محمد الحلبوسي

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 2:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 2:28 م

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «المجلس، صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».

وأضافت أن «العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً»، مشيرة إلى أن «الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائبًا».

يذكر أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح أعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى، من الفصل التشريعي الثاني.

وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب النائب الأول.


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