إيران تلمح إلى إصلاح شرطة الأخلاق في أعقاب الاحتجاجات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده منفتحة على مراجعة كيفية تطبيق الشريعة، وليس القيم الأساسية، وسط الاحتجاجات المنتشرة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "يجب أن نسعى إلى أفضل الطرق لتطبيق القانون، جميع القوانين... ما لا يخضع للتغيير هو القيم".

وألقت شرطة الأخلاق في إيران القبض على مهسا أميني (22 عاما)؛ لعدم التزامها بقواعد الزى الإسلامي الصارمة، وتوفيت أميني في 16 سبتمبر الجاري لأسباب غير معروفة. وتحدث المتظاهرون عن عنف الشرطة، ولكن الشرطة نفت ذلك بإصرار.

وأضاف الرئيس الإيراني: "قلت دائما إن المسؤولين يجب أن يعززوا مستوى تسامحهم".

وميز رئيسي بين الاحتجاجات و"أعمال الشغب"، مرددا صدى دعوات مسؤولين كبار آخرين لمعاقبة "مثيري الشغب".