أمريكا تعتزم فرض عقوبات على نظام مير الروسي

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وقد تستهدف وكالة تأمين الودائع ونظام «مير» الوطني للتحويلات المصرفية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم الأربعاء، أن «العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، قد تؤثر على مركز المقايضات البنكية الوطني وودائع السحب الوطنية».

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن «هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب الجماعي».

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» الإخباري، صباح الأربعاء، قال مسؤول تركي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته، لأن المعلومات ليست علنية، إن البنوك التالية: «هالك» (Turkiye Halk Bankasi)، والمعروف أيضاً باسم «هالك بنك» (Halkbank)، وبنك «تي سي زراعة» (TC Ziraat Bankasi) وبنك «فاكيفلار» (Turkiye Vakiflar Bankasi TAO)، اتخذت قراراً يوم الثلاثاء بالانسحاب من بطاقات «مير» (Mir) الروسية.

وامتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق.

يُذكر أن خروج البنوك، يأتي بعد أن عقد الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماعاً مع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي الأسبوع الماضي لمناقشة بدائل «مير».

حيث يُعد ابتعاد بنوك الدولة التركية عن الروابط المالية المربحة مع روسيا في أعقاب التهديد الأمريكي، أحد أكثر الأمثلة دراماتيكية حتى الآن على قوة العقوبات الأمريكية الثانوية في إجبار الدول، بما في ذلك تلك التي رفضت الانضمام إلى القيود الأساسية، على الانصياع.

وكان البنكان التركيان الخاصان «إيش» (Turkiye Is Bankasi) و«دينيز بنك» (Denizbank)، أول من علّق المشاركة في «مير» الأسبوع الماضي.

حيث يُذكر أنّ بطاقات «مير» تحظى بشعبية بين الزوار الروس، وتجلب الدخل الأجنبي إلى تركيا خلال الموسم السياحي.