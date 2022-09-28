مثول وزير سابق في جنوب إفريقيا أمام المحكمة اليوم على خلفية فضيحة قضية إستينا

قالت هيئة الادعاء الوطنية في جنوب إفريقيا، إنه من المقرر أن يمثل وزير سابق في مجلس الوزراء أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على خلفية قضية تتعلق بفضيحة منتجات حليب "إستينا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة القول، إن الوزير سيمثل أمام محكمة في بلومفونتين بمقاطعة فري ستيت في وسط البلاد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكان التحقيق القضائي بشأن وقائع الفساد خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما التي استمرت تسعة أعوام، أوصت في وقت سابق من العام الجاري بأن يتم التحقيق مع وزير المناجم السابق، موسيبنزي زوان، على خلفية مزاعم تورطه في فضيحة "إستينا".

وكان زوان يقوم من قبل بإدارة الزراعة في المقاطعة، في التوقيت الذي تم فيه إطلاق المشروع.