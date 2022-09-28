 الرئيس التونسي يطلع على نتائج مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يطلع على نتائج مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة


نشر في: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 1:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 1:34 ص

اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على نتائج مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة على رأس وفد ضم ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس سعيد، بقصر قرطاج، لوزير الشؤون الاجتماعية، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والدور الذي يجب أن تضطلع به الوزارة في العديد من المجالات لشد أزر المواطنين.
كما اطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على الأعمال التي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية في عدة مجالات خاصة بمناسبة العودة المدرسية، فضلا عن برنامج عملها في الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة أن تتكاتف جهود كل الوزارات المعنية حتى تواصل الدولة القيام بدورها الاجتماعي.

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