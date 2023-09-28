انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023

انطلقت اليوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، بمشاركة مجموعة من دور النشر القطرية منها دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ودار الوتد للكتب والمطبوعات، ودار كتارا للنشر، ودار سمرقند، ودار روزا للنشر.

وتشارك دور النشر القطرية بعرض مجموعة من الإصدارات المتنوعة في الرواية، والأدب، والبحوث، والعلوم، والقانون، وكتب الأطفال، وغيرها.

وتجمع فعاليات المعرض الذي يستمر حتى 7 أكتوبر المقبل أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر.

وقال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير إدارة المكتبات ومعرض الدوحة الدولي للكتاب في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا": حرصت وزارة الثقافة أن تكون مشاركة دولة قطر في النسخة الحالية من معرض الرياض الدولي للكتاب مميزة، من خلال عرض الإنتاج الفكري الخاص بوزارة الثقافة.

وأضاف البوعينين: تهدف المشاركة القطرية في معرض الرياض الدولي للكتاب إلى بناء علاقات جديدة مع العاملين في مجال الثقافة وصناعة النشر، بالإضافة إلى عرض الإنتاج الفكري القطري لدور النشر القطرية.

وأوضح أن مشاركة وزارة الثقافة في المعرض تتضمن عرض إصدارات الوزارة المتنوعة والجديدة في مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى الإصدارات المميزة من كتب الأطفال والناشئة.

من جهتها ، قالت مروى مصلح مسؤول إداري في دار الوتد في تصريحات مماثلة لـ"قنا": تشارك دار الوتد للسنة الثانية على التوالي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، مضيفة أن الدار تحرص على المشاركة في معرض الرياض باعتباره من المعارض المهمة في الدول العربية حيث يضيف قيمة ثقافية على الثقافة العالمية والعربية بشكل خاص.

وأشارت إلى مشاركة الدار بمجموعة عديدة ومتنوعة من الاصدارات منها ما يتعلق بالمعارف العامة والعلوم والقانون والروايات والتنمية البشرية والتاريخ وكتب الأطفال وغيرها الكثير من العناوين المهمة لتغطية احتياجات مختلف الفئات والأعمار.

ومن جانبه ، قال السيد بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر: "لقد عملت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر بجد لكي تحقق المكانة التي وصلت إليها اليوم. ومعرض الرياض للكتاب ليس مجرد فرصة لبيع إصداراتنا فحسب، لكنه بالنسبة لنا يمثل فرصة رائعة للتلاقي مع القراء في المملكة".

وتابع : تعد هذه المشاركة هي الثالثة لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب. وتنتهز الدار هذه الفرصة لطرح أحدث إصداراتها من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية. وتتسع تشكيلة إصدارات الدار لتناسب الأطفال واليافعين والكبار. كما تتميز أعمال الدار بالتنوع مع التزامها بأعلى مستويات الجودة وتقديم مجموعة كبيرة من الأنواع مثل التنمية الشخصية والروايات والأعمال الإبداعية المترجمة والإسهامات البحثية المهمة لرواد البحث العلمي في المنطقة.

ويثري البرنامج الثقافي للمعرض زواره بأكثر من 200 فعالية، منها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية يحييها نخبة من شعراء الفصحى والنبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل، إضافة إلى عروض مسرحية سعودية ودولية، وحفلات موسيقية وغنائية، إلى جانب فعالية حديث الكتاب التي تستضيف نخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين، في فعاليات تعكس جميع عناصر الثقافة ومكوناتها.