 العراق ترسل 4 مصابين جراء حريق الحمدانية للعلاج في تركيا - بوابة الشروق
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العراق ترسل 4 مصابين جراء حريق الحمدانية للعلاج في تركيا

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 10:45 م

أفاد بيان للحكومة العراقية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم نقل 4 مصابين جراء الحريق الذي شب في قاعة للأعراس في محافظة نينوى إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج. 

وذكر البيان أن المصابين الذين تم نقلهم إلى تركيا لتلقي العلاج جاء وفقا للتقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق. 

وبحسب البيان سيرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من 10 أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين.

الحكومة العراقية ترسل 4 مصابين جراء حريق الحمدانية للعلاج في تركيا


بغداد - د ب أ

أفاد بيان للحكومة العراقية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم نقل 4 مصابين جراء الحريق الذي شب في قاعة للأعراس في محافظة نينوى إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج. 

وذكر البيان أن المصابين الذين تم نقلهم إلى تركيا لتلقي العلاج جاء وفقا للتقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق. 

وبحسب البيان سيرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من 10 أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين.


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