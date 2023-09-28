صرح النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق، بأن «القضاء الإيراني وضع ملف اغتيال قاسم سليماني على جدول أعماله»، مشيرًا إلى «إصدار استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانون بهذه الجريمة».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال «مصدق» إن «جريمة اغتيال قاسم سليماني - الذي ذهب الى العراق بدعوة رسمية منه ممثلا لإيران - هو مثال واضح على الإرهاب».

وذكر أن «الحكومة الإيرانية وسلطتها القضائية بدعم من الشعب الإيراني، لهما صلاحية التعامل مع هذه الجريمة التي تعد ارتكبت بحق الأمن القومي الإيراني».

وأشار إلى «إعداد القضاء حتى الآن 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحامي القانون، وجمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلد».

ولفت إلى «التعرف على 97 صفا من المتهمين في القضية، وتم حتى الآن استدعاء 73 أمريكيا للمحاكمة ومقاضاتهم، مصرحا بأن من بين هؤلاء المتهمين الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، الكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قاسم سليماني ومرافقيه، الشهر المقبل.

وقال عباس علي كدخدائي، مستشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إنه »تم في إطار هذا الملف، تحديد عدد من المتهمين ليتم المصادقة على إدانتهم من قبل المحكمة المعنية».

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير عام 2020.