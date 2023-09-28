وزيرة الخارجية الألمانية تأمل في الاتفاق سريعا على إصلاح قانون اللجوء الأوروبي

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن أملها في سرعة الاتفاق على إصلاح قانون اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي مع أخذ مقترحات بلادها الخاصة بما يعرف بمرسوم الأزمات المزمع.

وفي أعقاب لقائها مع نظيرها الإيطالي انطونيو تاجاني، قالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر في برلين اليوم الخميس: "يجب أن يخرج نظام اللجوء الأوروبي المشترك الآن"، وصرحت بأن حكومة بلادها "أجرت مفاوضات مكثفة في الساعات الأخيرة" وتمكنت من إدراج "عدة نقاط" في الحل التوافقي الخاصة بمرسوم الأزمات، وقالت إن وزيرة الداخلية نانسي فيزر أوضحت بالفعل " المواضع التي كنا نتمنى فيها ما هو أكثر".

وكانت فيزر، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أعلنت في وقت سابق من اليوم في بروكسل موافقة بلادها على مرسوم الأزمات الذي يعد عنصرا محوريا في التعديل المزمع لقانون اللجوء الأوروبي، وهو يهدف إلى أمور من بينها الحد من الهجرة غير المرغوب فيها، ومن ذلك على سبيل المثال إمكانية تمديد الفترة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين في ظروف تشبه السجن في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

كما يمكن أيضا عن طريق هذا المرسوم توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم للإجراء الصارم المزمع تطبيقه والمتعلق بفحص طلبات لجوئهم عند الحدود الخارجية للتكتل.

وقالت بيربوك: "على مدار شهور، لم يتم تضمين المقترحات الألمانية الخاصة بالجانب الإنساني والنظام في مرسوم الأزمات"، وأضافت أنه لهذا السبب قامت فيزر وهي شخصيا "من خلال مجهود مشترك في الأيام الأخيرة" بالتفاوض من أجل إدراج المطلب الألماني الخاص بالجانب الإنساني والنظام في مقترح الحل التوافقي.

وأردفت أن الـ "48 ساعة الماضية أظهرت مدى أهمية الكفاح كوزيرة ألمانية حتى آخر دقيقة من أجل المصالح الألمانية بل وأيضا المصالح الأوروبية. نعول الآن على أن تتوافر أغلبية مشتركة في الدقيقة الأخيرة حيث لا تزال نقطة صغيرة مفتوحة"، لكنها لم تذكر تفاصيل. وقالت بيربوك:" لأنه بدون الجانب الإنساني في الأزمة لن يكون هناك نظام أيضا في المسائل المتعلقة بالهجرة".

من جانبه، قال تاجاني: "لا ينبغي ترك أي بلد بمفرده" وطالب بمنع المهربين من استغلال محنة الناس، وتابع: "من هذه الناحية يجب الرد بقوة للغاية على منظمات المهربين هذه"، ولفت إلى أن هذا يتطلب إبرام اتفاقيات مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون.

وأعرب تاجاني عن تأييده لقيام أوروبا بعمل استراتيجي يتضمن ضخ استثمارات من أجل دعم النمو في أفريقيا وقال: "من الصعب أن تدبر دولة وحيدة هذا الأمر".