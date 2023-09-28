محكمة ألمانيا تغرم ناشطة مناخ بسبب قطع شجرة كريسماس في برلين

قضت محكمة في برلين بتغريم ناشطة مناخ 23 عاما، 400 يورو (425 دولار) اليوم الخميس، بسبب الإضرار بممتلكات، حيث قطعت أعلى شجرة عيد ميلاد (كريسماس) قرب بوابة براندربورج.

وقطعت الناشطة من مجموعة الجيل الأخير البيئية حوالي متر من الشجرة البالغ طولها 15 مترا وأحدثت أضرارا في سلسلة مصابيحها في حيلة دعائية في 21 ديسمبر من العام الماضي.

واستخدمت الطالبة وامرأة أخرى منصة هيدروليكية للاقتراب من الشجرة التي كانت وضعت في قبل العاصمة الألمانية، فيما استخدمت إحداهما منشارا لقطع الشجرة، وبسطت الأخرى لافتة، تحت نظر الشرطة.

وخلصت المحكمة إلى أن هذه الحيلة أظهرت "تعاونا واعيا ومتعمدا".

ولاتزال القضية ضد المرأة الثانية جارية.

وقالت الناشطة إن اللافتة كان كتب عليها: "هذه مجرد قمة شجرة عيد ميلاد"، وأشارت إلى أن الاحتجاج كان سلميا لإظهار أن الحكومة غير قادرة على مواجهة كارثة المناخ.

ودفعت الناشطة ببرائتها على خلفية مبدأ أمر طارئ مبرر، ولكن المحكمة دفوعها.